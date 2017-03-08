الاردن طلب برسالة مكتوبة زيادة المساعدات الامريكية لملياري دولار

قال موقع راي اليوم بان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني واثناء زياته الاخيرة لواشنطن قدم لنائب الرئيس الامريكي تقريرا مكتوبا يخص احتياجات الاقتصادية الاردنية .من المساعدات الامريكية

ويستند التقرير على حجم النفقات التي تتحملها الخزينة الاردنية بسبب عبء اللاجئين السوريين وبسبب ضعف المساعدة الدولية والعربية في هذا المجال .

التقرير الاردني الذي قدم لنائب الرئيس الامريكي مايك بنس اشار لطلب الاردن برفع المساعدات التي يتلقاها كدولة حليفة الى ملياري دولارا .

مساعدات امريكية تتضاعف الى مليارين.

ويشار الى ان الحكومة الامريكية تقدم نحو 750 مليون دولارا بصفة سنوية كمساعدات مالية واخرى عسكرية للأردن .

وهي مساعدات يأمل الاردن بزيادتها خلال تفاعله مع الادارة الامريكية الجديدة برئاسة الرئيس دونالد ترامب .