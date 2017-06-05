الاردن حائرة بعد قطع العلاقات مع قطر ..ضغوط متسارعة على عمّان لإتخاذ إجراء

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر، الاثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر فيما لم تحدد حكومة الأردن بعد موقفها من هذا الموضوع بالرغم من قربها الشديد من المحور نفسه.

ولم تسارع عمان لإتخاذ قرار بقطع العلاقات مع قطر كما فعلت الدول الأربعة المقربة جدا منها.

لكن مصدر مطلع قال ان الحكومة الأردنية مضطرة للتفكير بالموضوع وتجري اتصالات مع كل الأطراف وتطالبها السعودية خلف الستارة بموقف مماثل لمحاصرة قطر سياسيا ودبلوماسيا تمهيدا لإخضاعها لبند عقابي ضمن ميثاق الجامعة العربية كما علمت رأي اليوم في خطوة تالية على التصعيد.

ويجري الديوان الملكي الأردني مشاروات حول الأزمة مع قطر مع القصر الأميري في الكويت عشية زيارة سيقوم لها للكويت الملك عبدالله الثاني .

وقالت المصادر ان الإتصالات تجري حاليا ايضا مع السعودية والبحرين .

وقالت الدول الأربعة انها قطعت علاقاتها مع قطر حماية لأمنها من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وأعلنت المنامة في وقت مبكر نبأ قطع العلاقات قبل أن تتوالى الإعلانات من الرياض والقاهرة وأبوظبي.

وتدحرجت الأزمة على هذا المنوال قبل ان تنتهي بطرد قطر من محور دول التحالف الناشط عسكريا في اليمن.

وعلم بان الخطوة الثانية ضد الإمارة القطرية قد تكون استعمال بند لتجميد العلاقات معها عربيا ومحاصرتها ضمن بنود الجامعة العربية.