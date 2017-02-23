الأردن يتهيأ لأسوأ الاحتمالات .. داعش على بعد خطوات من الحدود مع درعا

اتخذت عمان اجراءات عسكرية طارئة على ضفتها من نهر اليرموك بعد تحركات في جيش خالد بن الوليد المتواجدة في درعا والموالية لتنظيم “الدولة الاسلامية”.

واتخذ الاردن هذه الاجراءات العسكرية بعد الانباء عن احتلال الكتيبة المذكورة لثلاث قرى محاذية لنهر اليرموك.

وكان جيش خالد بن الوليد الذي قدم البيعة لابي بكر البغدادي قد سعى لاستثمار الوضع في هناك، وهاجم 3 قرى يسيطر عليها الجيش الحر، غير المشترك في معركة درعا الحالية.

الاجراءات الاردنية المتمثلة بزيادة المدرعات العسكرية على الضفة الاردنية للنهر توحي بأن الجيش العربي الاردني يتهيأ للتدخل في حال الاقتراب من حدود.

من هو جيش خالد بن وليد في درعا ؟

جيش خالد بن الوليد هي جماعة سلفية جهادية مسلحة تنشط في جنوب سوريا.وتحديدا في درعا

وقد تم تشكيلها عن طريق اندماج لواء شهداء اليرموك، حركة المثنى الإسلامية، و‌جيش الجهاد، جميعها مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، في 21 مايو 2016.

يسيطر الفصيل على قطاع من الأراضي جنوب شرق مرتفعات الجولان وهو في نزاع مع قوات المعارضة السورية.

سميت الجماعة على اسم خالد بن الوليد، الذي قاد جيوش المسلمين في معركة اليرموك سنة 636 ح.ع.، التي ألحقت هزيمة ثقيلة بالجيش البيزنطي وأدت إلى الفتح الإسلامي للشام.

تاريخ الوثيقة التي تعلن إنشاء الجماعة هو 14 شعبان 1437، الموافق للسبت 21 مايو 2016 ووقع عليها أبو هاشم الشامي (المعروف ايضًا باسم أبو هاشم الحموي)، أمير الجماعة.

في 14 أغسطس 2016، شن جيش خالد بن الوليد هجوم كبير في منطقة حوض اليرموك الخاضعة لسيطرة جيش الفتح؛ ومع ذلك، على الرغم من القتال الكثيف والخسائر لكلا الجانبين، لم يحرز مقاتلو داعش أي تقدم.