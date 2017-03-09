الأردن وقطر..تسارع في “تطبيع العلاقات” ورفع مستوى الإتصالات..الجزيرة تخفف لهجتها إزاء عمان والأمير تميم سيحضر القمة

شهدت العلاقات والإتصالات بين الأردن وقطر تطورا لافتا في الأيام القليلة الماضية عشية الإهتمام بتحضيرات القمة العربية التي ستعقد في البحر الميت نهاية الشهر الجاري.

وابلغت اوساط دبلوماسية مطلعة بان رسالة مباشرة وصلت للأردن بان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سيحضر شخصيا قمة البحر الميت وسيرافقه وفد رفيع المستوى يضم نحو سبعة من كبار مسئولي الدولة القطرية.

وبقيت العلاقات لسنوات متوترة بين عمان والدوحة.

لكن الإتصالات تحسنت مؤخرا بدعم وإسناد سعودي حيث تبادل القصران الملكي والأميري رسائل مجاملة عن بعد وحيث تقرر في عمان تفعيل الإتصالات مع الجانب القطري لأغراض التركيز على إنجاح القمة العربية.

وفي السياق خفت بصورة ملموسة حدة البرامج والتغطيات في محطة الجزيرة القطرية للإوضاع في الأردن فيما توقفت بالمقابل حملات ومقالات الإنتقاد لقطر في الصحافة الرسمية الأردنية.

وإستقبل الملك عبدالله الثاني الأربعاء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في اجتماع تم خلاله استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة وقضايا الأمة العربية.

وأكد الملك حسب بيان رسمي أردني خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، أهمية تنسيق المواقف حيال مختلف القضايا الإقليمية، وضرورة بذل الجهود لترسيخ ومأسسة العمل العربي المشترك.

وتطرق اللقاء إلى القمة العربية التي تستضيفها المملكة نهاية الشهر الحالي، حيث شدد ملك الأردن على أن انعقادها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة يشكل فرصة لتعزيز وحدة الصف العربي وبلورة رؤى مشتركة، لتجاوز الأزمات في المنطقة.

ونقل وزير الخارجية القطري للملك تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وحرصه على النهوض بمستوى العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.