الأردن لا يراهن إلا على نفسه في ترتيبات الجنوب السوري : و فريحات يكرر لا تدخل في الاراضي السورية

تتعقّد مهمة الوصول لنتائج واضحة للمفاوضات حول المنطقة العازلة الجنوبية المفترضة في الاراضي السورية مع غياب المعلومات الدقيقة والواضحة عنها، إلا ان الثابت الوحيد أردنيا هو ما صدر عن رئيس هيئة الاركان الجنرال محمود فريحات إذ أكد لرفاقه أن الأردن لن يتواجد في الاراضي السورية ولن يدخل عليها.

من الواضح أن معلومة الجنرال فريحات المكرّرة هي الأمر الوحيد الذي تضمنه عمان في أي ترتيب مقبل في المناطق الجنوبية في سوريا، وأن أي تفاصيل أخرى فعمان لا تستطيع الحديث فيها لعدة اعتبارات اهمّها انها “لا تسيطر على الارض وليست ضامنة لمن يحاولون الترتيب على تلك الارض” من الاساس، سواء من الجانب الروسي وحلفائه او حتى الجانب الامريكي.

طبعا عمان مدركة تماما لكمية المصالح في المنطقة الجنوبية السورية للعديد من الاطراف وهنا يمكن الحديث عن المصالح السعودية بالإضافة للإسرائيلية والايرانية واللبنانية وغيرها مما يمكن ان تصله طبعا الارادة التركية والعراقية بطبيعة الحال.

لكن الترتيب بصورة اساسية بين الروس والامريكان اذ بات كل قطب يفاوض عن حلفائه، وهنا الحديث مباشرة عن تلك اللقاءات التي من المفترض انها جرت في الاردن بين فنّيين روس ونظرائهم الامريكان، اذ كان من المفترض انهم يتباحثون في التفاصيل المتعلّقة بالمخاوف الاردنية على الحدود الشمالية والشرقية بصورة خاصة، الامر الذي رشحت منه المعلومات عن تمسّك روسي بتحويل شريط حدودي مع الاردن يشمل درعا ومثلث التنف لمناطق “منخفضة التوتر”، بينما واشنطن طالبت بتحويل ذات الشريط لمناطق عازلة تماما.

الخياران بالنسبة لعمان أفضل من الوضع الحالي، اذ تسيطر المليشيات والجماعات المسلحة المختلفة على المناطق في الحدود الشمالية، كما تقتضي مصلحة الاردن اقرار الاتفاق- الذي من الواضح انه لم يتبلور بصورته النهائية بعد- بأسرع وقت، خصوصا مع تنامي الاطماع تحديدا في مثلث التنف الحدودي بين سوريا والاردن والعراق.

من هنا تبدو الجولات الاردنية بين دول الخليج العربي للتشاور في التفاصيل المذكورة واضحة ومبررة، وتتصدرها الزيارة الدينية المسيّسة لعاهل الاردن الملك عبد الله الثاني ورجال الصف الاول في الدولة للمملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة في وقت مبكّر من شهر رمضان، وعلى غير عادة.

الزيارة المذكورة أخذت طابعا سياسيا سريعا بعد انهاء العاهل الاردني ورجاله للعمرة اذ اعدّ لهم العاهل السعودي مائدة افطار، وصدر في البيان الصحفي اللاحق لها تباحث الطرفين في تفاصيل المنطقة وازماتها.

من هنا يمكن استنتاج امرين الاول ان التوتر السعودي الاردني والذي نتج عن ردة فعل الملك سلمان في القمة الاسلامية على “صلاة الملك عبد الله على النبي الهاشمي” تم احتواءها، والثاني ان الاردن يتحدث بهدوء الى جواره في التفاصيل المعقدة المتعلقة بحدوده ومصالحه وهنا تدخل قصة اللجوء السوري في مدن اردنية ايضا حيّز النقاش.

مع الجانب السعودي يأخذ النقاش منحى مختلفا، خصوصا مع اعلان المشروع السعودي العسكري المهتم ايضا بمثلث التنف بشكل خاص وبالجنوب السوري بصورة عامة وهنا طبعا الاهتمام له شقين: الاول ان السعودية تحاول قدر الامكان ابقاء اكبر مسافة امان ممكنة بينها وبين اي مليشيات ايرانية ومثلث التنف هو اقرب نقطة سورية- عراقية متوترة للسعودية.

الشق الثاني ان للسعودية مصالح مباشرة داخل الترتيب السوري الجديد، وهنا تحاول عمان قدر الامكان الحفاظ على مصالحها عبر نقاش مصالح الاخرين. لذا يبدو منطقيا نفي وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي لاي وساطة اردنية في الازمة الخليجية، إذ بالنسبة لعمان يبدو ان هناك الكثير لبحثه وبصورة معمقة ليس فقط مع السعوديين المعادين للوجود الايراني بل ومع الاماراتيين والبحرينيين ثم الكويتيين الذين يلتقي اميرهم عاهل الاردن الاسبوع المقبل.

كل هذا يتم، بينما تحاول عمان المفاوضة عبر الامريكان لضمان مناطق عازلة بعمق حدودي معقول على الحدود الممتدة على درعا والسويداء جنوب سوريا، ويخفت حماسها (أي العاصمة الاردنية) مع اقتراب التوافق على ما اسمته روسيا “مناطق منخفضة التوتر”، كون الاردن تقرأ هذا التعبير كواحد من التعبيرات الروسية التي تترك الباب مواربا امام اي شغب او اشتباك او حتى اقتتال محتمل بأي وقت.

المناطق العازلة بالتصور الامريكي لا توفر لعمان وسادة امنية هامة فقط، بل وتوفر مجالا واسعا لاعادة عدد من اللاجئين والمساهمة في اقتصاد تلك المنطقة عبر الاردن وبرأس ماله وقد يكون ذلك تحت ادارته بصورة او اخرى، ولكن المربك الاكبر في المعادلة هو المخاطر الامنية والعسكرية والسياسية التي قد تترتب على الاردن خلال ترتيب المناطق المذكورة تحت اي مسمى.