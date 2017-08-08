الأردن توقع مذكرة تعاون استراتيجية مع جامعة البلقاء التطبيقية Orange

وقعت Orange الأردن مؤخراً مذكرة تعاون استراتيجية مع جامعة البلقاء التطبيقية تقوم بموجبها بدعم صندوق الطالب الفقير بمبلغ مالي ودعم مشاريع الطلبة الإبداعية، بالإضافة إلى افتتاح حاضنة الأعمال للإبداع في الجامعة لتعزيز الإبداع والريادة والتميّز العلمي والعملي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال ربط مخرجات التعليم الهندسي التكنولوجي مع احتياجات القطاع الصناعي في الأردن.

وقع المذكرة التي تأتي استكمالاً لشراكة استراتيجية طويلة بين الطرفين، كل من رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي ونائب الرئيس / المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في Orange الأردن، المهندس سامي سميرات بحضور عدد من المسؤولين لدى كلا الطرفين في الجامعة.

وستعملOrange الأردن على نقل تجربتها العالمية لطلبة تخصص الهندسة في جامعة البلقاء التطبيقية من خلال إعدادهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتولي مهنهم المستقبلية عن طريق تدريبهم في مختبراتها، بالإضافة لافتتاح منطقة خضراء خاصة بها في مركز الجامعة بالسلط و تزويدها بخدمات Wi-Fi المجانية .

و بهذه المناسبة، قال نائب الرئيس/ المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في Orangeالأردن، المهندس سامي سميرات: “فخورون في Orange الأردن بتعاوننا مع جامعة عريقة كجامعة البلقاء التطبيقية التي نقدم لها خدماتنا على محورين، حيث يتمثل المحور الأول في ضمها لقاعدة زبائننا من القطاع المؤسسي ومساندتها لتنمية أعمالها من خلال تزويدها بباقة واسعة من خدمات الاتصالات، ويتمثل المحور الثاني بتقديم مجموعة من خدماتنا التنموية لنساعد في دعم مهمتها التنموية المتمثلة بالارتقاء بنوعية التعليم المقدم للشباب، ويأتي ذلك تماشياً مع خطتنا للمسؤولية المجتمعية والمنبثقة من خطة الشركة الاستراتيجية الخمسية Essentials 2020، والتي تضع خدمة الزبائن والمجتمع بمختلف قطاعاته وفئاته في صلب اهتمامها وفي مقدمتها التعليم والريادة الشبابية.”

ومن جانبه أشاد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي بـ Orange الأردن، التي تعتبر مشغلاً عالمياً بروح محلية ملتزماً ومهتماً بتشكيل علاقة حقيقية وودّيه مع المجتمع، يتفهم احتياجات الأفراد ويلبيها للمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، ويعمل على تحسين معيشة الأردنيين وسد الفجوات الرقمية كون Orange الاردن المزود الأقوى للإنترنت السريع في المملكة ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم بإيجاد حلول لتشغيل أبناء الأسرة الأردنية. وتعمل جامعة البلقاء التطبيقية على تنفيذ الرؤى الملكية السامية والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في تفاعلها مع المجتمع وتطوير خططها وتوطين التعليم لتخريج طلبة مؤهلين علمياً وفنياً وتقنياً وقادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل محلياً واقليمياً.