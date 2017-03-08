الأردنيون يضبطون ساعاتهم على موعد طائرة الملك سلمان

تتجه أنظار الأردنيين نحو قدوم الطائرة الملكية السعودية إلى الأجواء الأردنية، التي ما إن تُلامس عجلاتها الأرض الأردنية حتى يتضح أن مسار العلاقات الأردنية السعودية قد أُعيدت صيانته، وأن القطار جاهز ليمر فوقه بكل “يسر وأمان”.

إذ يضبط الأردنيون ساعاتهم على هدير الطائرة الملكية التي ستحمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى بلده وأهله ومحبيه، فالملك العروبي لا يقوم بزيارة عادية أو بروتوكولية إلى الأردن، بل زيارة استثنائية وغير عادية في توقيت حساس ومهم جدا.

أردنيا، سيُقال في مرحلة لاحقة أن زيارة الملك سلمان “الخبير والعارف” بملف العلاقات السعودية الأردنية لنحو ستة عقود هو الأقدر على تشخيص هذا الملف، ووضع قواعد مقبولة له.

فالملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه سبق أن قال من عمان إن بلاده تنظر إلى الأردن بوصفها “بؤبؤ العين”، إذ طلت السعودية “السند والظهر” للأردن في “الأيام العصيبة”، لكن الثابت أن الملك سلمان يريد أن يسمع شخصيا وعن قرب “الحال الأردني”.

الأردنيون يضعون السعودية وملكها العروبي في مكانة خاصة جدا، إذ تجد أوساط أردنية تتساءل عن موعد هبوط الطائرة الملكية في عمان، وكم سيقضي بين الأردنيين، فكأنهم يسألون عن والد الجميع، أو شخص يفتقدونه، علما أن الأردنيين عادة لا ينشغلون بالزيارات الرسمية إلى الأردن، لكن هذه الزيارة لملك “خاص وعزيز وغالي”.

ليس غريبا هذا الشوق الأردني شعبيا لزيارة الملك سلمان، الذي تترقبه القلوب والعيون، فالجيرة الآمنة، والقرب الجغرافي، والسجل الحافل للمملكة بدعم الأردن والأردنيين طيلة عقود، يستدعي هذا القدر ل”الملك العروبي”، الذي يتردد في الأوساط السعودية إنه طلب قبل أشهر أن يتم تزويده بالملف الأردني ليطلع عليه شخصيا، وهو إجراء تقررت بعده زيارته إلى الأردن.