الأردنيات الفقيرات بخطر..القبض على سيدة بسبب إخفاقها بسداد 325 دينارا

القت الشرطة الأردنية القبض على سيدة في الخمسين من عمرها عندما حضرت لأحد المراكز الأمنية لتجديد إحدى بطاقاتها في حادثة جديدة لها علاقة بملف المذكرات القضائية الصادرة بحق نساء فقيرات وعاملات أخفقن في سداد إلتزامات لصناديق تمويل حكومية ومستقلة.

وحسب مصادر مستقلة بدأت هذه القضية تثير ضجة في صفوف المجتمع حيث تتحدث مصادر قضائية عن صدور أكثر من 400 مذكرة توقيف بحق نساء فقيرات حصلن على قروض بسيطة جدا وأخفقن في سداد الأقساط وصدرت قرارات قضائية بحقهن.

وذكرت صحيفة عمون الإلكترونية ان السيدة التي القي القبض عليها مطلوب منها مبلغ لا يزيد عن 325 دينارا أردنيا وهو اقل من 500 دولار.

وسبب المبلغ تسديد قرض له علاقة بشركة حكومية معنية بدعم ما يسمى بالمشاريع الصغيرة