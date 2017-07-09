الأحوال المدنيه مستمره بإصدار البطاقة الذكيه في الجامعات الاردنيه

اعلنت دائرة الاحوال المدنيه والجوازات عن فتح محطات أضافيه لأصدار البطاقة الذكيه في جامعتي البلقاء التطبيقيه والزيتونه الاردنيه وأضافت الدائرة ان تقديم خدمه إصدار البطاقة الذكية في الجامعات الاردنيه.

كانت قد بدأت في الجامعة الاردنيه ومن ثم جامعتي الزرقاء الخاصة والجامعه الالمانيه. حيث ستقوم الدائره بنقل تلك المحطات من جامعه الى أخرى. لتشمل كافه الجامعات الاردنيه وذلك بموجب برنامج زمني محدد في كل جامعه .

وعلى صعيد متصل كشفت الدائرة عن نيتها فتح محطه لإصدار البطاقة الذكيه في مدينة الأمير محمد الرياضية في الزرقاء تخفيفا للعبء عن المكتب الرئيس في الزرقاء وتسهيلا على المواطنين هناك. كما سيتم فتح محطه في منطقه (حي نزال) خلال الأيام المقبله كما قامت الدائرة بفتح محطه لإصدار البطاقة الذكية في بلديه الزعتري بمحافظة المفرق