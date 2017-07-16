الأحوال المدنية : محطة لإصدار البطاقة الذكية في المدينة الرياضية في الزرقاء

أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن افتتاح محطة لإصدار البطاقة الذكية في مدينه الأمير محمد الرياضية في محافظه الزرقاء وقالت الدائرة أن تلك المحطة ستخدم المواطنين في محافظه الزرقاء و تخفف العبء عن المكتب الرئيس في الزرقاء.

وأشارت الدائرة إلى أن المحطة المذكورة سيكون فيها الدوام من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثالثة والنصف مساءا. وبينت أن افتتاح المحطة جاء ضمن خطه الدائرة بالتوسع في إصدار البطاقة الذكية، مؤكدة أنها لن تدخر أي جهد أو وسيلة للتخفيف عن المواطنين.