اكثر من 100 الف امراة اردنية مقترضات من البنوك وودائع الاردنيين بلغت 46 مليارا !

اظهر تقرير دور البنوك ومؤسسات التمويل في التمكين الاقتصادي للمرأة بالتركيز على حالة الاردن، أن نسبة النساء المتعاملات مع البنوك في الاردن تعتبر مرتفعة عند مقارنتها مع الاحصائيات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي للمرأة في الاردن بشكل عام.

وبين التقرير الذي اعدته جمعية البنوك ان الخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة في الاردن للاعوام 2013 – 2017 وذلك في المحور المتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة على مجموعة من الاهداف المتعلقة بدور البنوك والمؤسسات المالية في الاردن في تمكين المرأة اقتصاديا , حيث تم اعتبار البنوك والمؤسسات المالية شريكا ومسؤولا عن تحقيق جملة من الاهداف الواردة في المحور مثل رفع نسبة مشاركة المرأة في ريادة الاعمال الخاصة , وتوفير النظم الائتمانية المناسبة لمساعدة المرأة الفقيرة وبخاصة في الريف والبادية ومناطق جيوب الفقر على تمويل انشطتها بقروض ميسرة وتسهيل شروط الائتمان لمساعدة المرأة المعيلة في الحصول على القروض الميسرة لغايات تمويل مشاريعها الانتاجية وتوفير السكن الملائم لها ولاسرتها .

وفيما يتعلق بالبنوك يتكون الجهاز المصرفي الاردني من 25 بنكا , منها 16 بنكا اردنيا و9 بنوك غير اردنية وقد بلغ اجمالي موجودات البنوك العاملة في الاردن حوالي 67 مليار دولار فيما بلغ اجمالي الودائع 46 مليار دولار , وبلغت التسهيلات الائتمانية 30 مليار دولار تقريبا في نهاية عام 2015 .

وتلعب البنوك العاملة في الاردن دورا مباشرا في التمكين الاقتصادي للمرأةمن خلال توظيفها للنساء حيث بلغ عدد الموظفات الاناث في البنوك العاملة في المملكة 6883 موظفة في نهاية 2015 مقارنة مع عدد الموظفين الذكور البالغ 13212 موظف وبالتالي فقد شكلت الاناث نسبة 34.2% من اجمالي عدد موظفي البنوك , بينما شكل الذكور مانسبته 65.7% وتعتبر نسبة الاناث العاملة في البنوك مرتفعة نسبيا عند مقارنتها مع نسبة النساء من مجموع المشتغلين في الاردن والتي تقدر بحوالي 10% .

ويشار في هذا الصدد الى ان البنك المركزي الاردني اطلق العديد من البرامج والسياسات الهادفة لتعزيز الشمول المالي في المملكة , بما فيها برنامج نشر الثقافة المالية والمصرفية ( محو الامية المالية ) والذي ركز على العديد من القطاعات ومنها التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية , حيث يهدف هذا البرنامج الى العمل وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية , ومع مؤسسات المجتمع المدني النشطة في مجال تطوير الاعمال الخاصة بالمرأة والمجتمعات الريفية ومساعدة المجتمعات المحلية والاسر الضعيفة على اطلاق وادارة مشاريع تنموية تسهم في خلق استثمارات مستدامة تعمل على تحسين موارد الدخل لهذه المجتمعات ومن المتوقع ان تساهم هذه المبادرة في زيادة التمكين الاقتصادي للمرأة الاردنية .

ولتحليل دور البنوك في التمكين الاقتصادي للمرأة , سيتم الاعتماد على التحليل الجندري لعملاء البنوك وعلى تحليل النتائج الاستبيان الذي اعد لهذه الغاية .

وقامت جمعية البنوك في الاردن خلال عام 2014 بارسال استبيان للبنوك الاعضاء بهدف الحصول على بيانات حول مستويات التعامل المصرفي حسب الجنس وفيما اهم النتائج التي تم التوصل اليها من واقع تحليل الاستبيان، أن اجمالي العدد القائم لاصحاب حسابات ودائع الافراد لدى البنوك العاملة في الاردن 2 مليون مودع تتوزع بواقع 1356998 مودعا من الذكور و 687058 مودعا من الاناث وبهذا فقد بلغت نسبة اصحاب الودائع من الذكور 66.4% من اجمالي عدد المودعين لدى البنوك العاملة في الاردن بينما بلغت نسبة اصحاب الودائع من الاناث حوالي 33.6% وهو مايشكل ثلث عدد المودعين تقريبا .

و بلغ اجمالي العدد القائم للمقترضين الافراد من البنوك العاملة في الاردن حوالي 565 الف مقترض تتوزع بواقع 457 الف مقترض من الذكور و 108 الاف مقترض من الاناث وبهذا فقد بلغت نسبة المقترضين من الذكور 80.8% من اجمالي عدد المقترضين الافراد من البنوك العاملة في الاردن , فيما بلغت نسبة المقترضات الاناث حوالي 19.2% ويلاحظ ان النساء تشكل حوالي خمس المقترضين من البنوك في الاردن .

و بلغ اجمالي العدد القائم للعملاء الافراد الحاصلين على بطاقات ائتمان من البنوك العاملة في الاردن حوالي 592 الف عميل يتوزعون بواقع 462 الف عميل من الذكور و 130 الف عميل من الاناث .

وبهذا فقد بلغت نسبة العملاء الذكور الحاصلين على بطاقات ائتمان 78.0% من اجمالي عدد العملاء الحاصلين على بطاقات ائتمان من البنوك العاملة في الاردن فيما بلغت نسبة الاناث الحاصلين على بطاقات ائتمان 22.0% ومن خلال الاحصائيات السابقة يلاحظ ان اعداد ونسب النساء المتعاملات مع البنوك في الاردن تعتبر مرتفعة عند مقارنتها مع الاحصائيات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي للمرأة في الاردن بشكل عام .