افكار وحيل بسيطة لابقاء ملابسك واحذيتك بحالة ممتازة دائما

الكل يتحدث عن افكار غير مسبوقة على الانترنت خاصة بالحفاظ على الملابس عموما ، لكن كثيرا من هذه الافكار غير قابلة للتتطبيق او غير عملية .

لكن نحن لدينا في هذه السطور عدة افكار وحيل بسيطة يمكن أن تساعد على الحفاظ على الملابس والأحذية الخاصة بك في حالة ممتازة وكانها جديدة.

هل سبق ان سمعت عن افكار للتخلص من الصفار الناتج عن العرق ..استخدام عصير الليمون أو صودا الخبز للتخلص من البقع تحت الإبط على ملابسك.

ضع سترتك في الثلاجة لمدة 3-4 ساعات، لضمان عدم تشابك خيوطها او تكوم مكوناتها . تكوم الملابس وفقدان هندامها خاصة من الاسفل حله يكمن باستخدام جهاز تنعيم الشعر .

تخلص من البقع على الملابس الخفيفة باستخدام رغوة الحلاقة.

لتوسيع الأحذية الضيقة لتناسب قدميك باستخدام الطريقة التالية: صب بعض الماء في أكياس بلاستيكية محكمة الاغلاق، ووضعها بعناية داخل الأحذية، ووضعها في الثلاجة ليلة وضحاها.

لمنع الأحذية الطويلة من فقدان شكلها الأصلي، ضع المجلات القديمة داخلها.

يمكنك التخلص من البقع أحمر الشفاه باستخدام رذاذ الشعر.

لتجنب الحصول على البثور من الأحذية الجديدة، جرب تجفيف الجوارب السميكة ثم الأحذية لبضعة دقائق. وكرر الامر عدة مرات.

يمكنك إصلاح إطارات النظارات الضعيفة باستخدام طلاء الأظافر.

تنظيف الأحذية المصنوعة من الشامواه باستخدام الممحاة العادية.

استخدام ماكينة الحلاقة لإزالة الزغب من بعض الملابس.

يمكنك استخدام قلم رصاص لإصلاح السحاب العالق او المكسور. ببساطة فرك الجزء الامامي من القلم على أسنان الزمام للحصول على حركة انسيابية مرة أخرى.

مزيج المنظفات وصودا الخبز معا في وعاء. واستخدام فرشاة أسنان قديمة لمحو الاوساخ على باطنالاحذية البيضاء يساعد في الحفاظ عليها نظيفة.

أضافة نصف كوب من الخل المقطر إلى الغسالة لمنع اختفاء لون الجينز السوداء مع الغسل المتكرر.