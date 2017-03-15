افكار وحيل بسيطة لابقاء ملابسك واحذيتك بحالة ممتازة دائما

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الكل يتحدث عن افكار غير مسبوقة على الانترنت خاصة بالحفاظ على الملابس عموما ، لكن كثيرا من هذه الافكار غير قابلة للتتطبيق او غير عملية .

لكن نحن لدينا في هذه السطور عدة افكار وحيل بسيطة يمكن أن تساعد على الحفاظ على الملابس والأحذية الخاصة بك في حالة ممتازة وكانها جديدة.

هل سبق ان سمعت عن افكار للتخلص من الصفار الناتج عن العرق ..استخدام عصير الليمون أو صودا الخبز للتخلص من البقع تحت الإبط على ملابسك.

افكارضع سترتك في الثلاجة لمدة 3-4 ساعات، لضمان عدم تشابك خيوطها او تكوم مكوناتها .افكار  تكوم الملابس وفقدان هندامها خاصة من الاسفل حله يكمن باستخدام جهاز تنعيم الشعر  .

افكارتخلص من البقع  على الملابس الخفيفة باستخدام رغوة الحلاقة.

افكارلتوسيع الأحذية الضيقة لتناسب قدميك باستخدام الطريقة التالية: صب بعض الماء في أكياس بلاستيكية محكمة الاغلاق، ووضعها بعناية داخل الأحذية، ووضعها في الثلاجة ليلة وضحاها.

افكارلمنع الأحذية الطويلة من فقدان شكلها الأصلي، ضع المجلات القديمة داخلها.

افكاريمكنك التخلص من البقع أحمر الشفاه باستخدام رذاذ الشعر.

افكارلتجنب الحصول على البثور من الأحذية الجديدة، جرب تجفيف الجوارب السميكة ثم الأحذية لبضعة دقائق. وكرر الامر عدة مرات.

افكاريمكنك إصلاح إطارات النظارات الضعيفة باستخدام طلاء الأظافر.

افكارتنظيف الأحذية المصنوعة من الشامواه باستخدام الممحاة العادية.

افكاراستخدام ماكينة الحلاقة لإزالة الزغب من بعض الملابس.

يمكنك استخدام قلم رصاص لإصلاح السحاب العالق او المكسور. ببساطة فرك الجزء الامامي من القلم على أسنان الزمام للحصول على حركة انسيابية مرة أخرى.

افكارمزيج المنظفات وصودا الخبز معا في وعاء. واستخدام فرشاة أسنان قديمة لمحو الاوساخ على باطنالاحذية البيضاء يساعد في الحفاظ عليها نظيفة.

افكارأضافة نصف كوب من الخل المقطر إلى الغسالة لمنع اختفاء لون الجينز السوداء مع الغسل المتكرر.

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