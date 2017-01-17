اعتقال معلمين.. والنقابة تطالب بالافراج عنهم

استنكرت نقابة المعلمين الأردنيين اعتقال الأجهزة الأمنية معلمين وجلب بعضهم من مراكز عملهم، بحسب الناطق الإعلامي باسم النقابة الدكتور أحمد الحجايا

وأضاف الحجايا ان النقابة تقوم بحصر أعداد وأسماء المعلمين المعتقلين حتى تقوم بتوكيل المحامين للدفاع عنهم ومتابعة قضاياهم بعد تحويلهم للمحكمة

وقال إن النقابة قامت بمخاطبة رئيس الوزراء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية لمعرفة أسباب الاعتقال ومصير المعلمين المعتقلين، لافتا في السياق إلى أن المبررات المعلنة حتى الآن من قبل الاجهزة الامنية غير منطقية وتبدو مخالفة للدستور الاردني الذي كفل حرية الراي والتعبير.