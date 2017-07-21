اعتقال امير سعودي عذب مواطنين ومقيمين

استفاقت السعودية اليوم على خبر اعتقال امير سعودي بناء على اوامر الملك سلمان، بعدما اثار الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال بث أشرطة فيديو تظهر قيامه بتعذيب مواطنين ومقيمين .

وأصدر الملك سلمان أمرا بالاعتقال الفوري والسجن للأمير سعود بن عبد العزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، إلى جانب مجموعة من الرجال الذين ظهروا في مقاطع الفيديو التي تم تحميلها وفقا لما ذكره تلفزيون الإخبارية.

وأظهر شريط فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تعتقل الأمير الصغير من منزله وقد قيد بالاصفاد .

وجاء الاعتقال بعد أن أطلق الأمير، الذي يمكن رؤية وجهه بوضوح في بعض مقاطع الفيديو المشتركة عبر تويتر يوم الأربعاء، موجة من الإساءة اللفظية والجسدية نحو سعوديين وأجانب.

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وأثارت أشرطة الفيديو الغضب على وسائل الاعلام الاجتماعية، حيث ضجت بمطالبات بمحاكمته.

وتلقى السعوديون نبأ اعتقال امير سعودي بتهمة تعذيب مواطنين ومقيمين بكثير من الترحاب ،وقال احد المغردين السعوديين : “لا يهم من أنت – أمير، وزير، مواطن – لا أحد فوق القانون”،

وسوف يتم استدعاء الضحايا لتقديم شهادتهم في المحكمة، وفقا لمرسوم ملكي من قبل الاخبارية.

وقالت المصادر ان أن الملك سلمان أصدر مرسوما بعدم الإفراج عن أي من المعتقلين حتى صدور الحكم القضائي في القضية.

اعتقال امير سعودي .. ليست

المرة الاولى

ولا تعد هذه المرة الاولى التي يتم فيها اعتقال امير سعودي . كما يجدر الاشارة الى ان المملكة العربية السعودية لديها واحدة من أعلى معدلات الإعدام في العالم وتفرض على نطاق واسع أحكاما صارمة على الجرائم الجنائية.

وفي حالة غير مسبوقة أعدمت المملكة في العام الماضي اميرا مدانا بالقتل .