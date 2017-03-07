اعادة الأرقام الوطنية لـ37 مواطنا سحبت منهم بقرارات فردية

ابلغ وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي رسميا بان سلطات وزارته لم تسحب مؤخرا أي من الأرقام الوطنية لأي من المواطنين.

فيما تقول انباء بان الوزارة اعادت فعليا في عهد الزعبي نحو 37 رقما وطنيا لمواطنين من ابناء الضفة الغربية سحبت بقرارات فردية وبصورة خاطئة.

وقدم الوزير الزعبي إجابة دستورية على سؤال بهذا المضمون قدمه النائب محمد الظهراوي في البرلمان .

وسأل الظهراوي عن عدد الأرقام الوطنية التي تم سحبها وعددها ومتى وعلى أي أساس.

وتضمنت إجابة رسمية مكتوبة للوزير الزعبي القول بعدم سحب اي رقم وطني مع التأكيد على ان سحب الأرقام الوطنية او إعادتها اصبح اصلا من صلاحيات لجنة وزارية مختصة في مجلس الوزراء وليس من صلاحية هيئات وزارة الداخلية.

وافادت المصادر بان وزارة الداخلية اعادت وبغطاء من مجلس الوزراء في عهد وزير الداخلية الأسبق سلامه حماد ما يصل إلى 700 رقما وطنيا لأصحابها وجميعها تبين بانها سحبت بدون وجه حق وخارج الأنظمة والقواعد القانونية المعنية بتطبيقات قرارات فك الإرتباط.

وتظهر هذه الأرقام الوقائع التي كانت تقول بان وزارة الداخلية في الماضي توسعت في سحب الأرقام الوطنية وبدون مسوغ قانوني وبطريقة غامضة حيث طال التصويب نحو 750 حالة وشكوى من الذين تقدم أصحابها بطعونات في قرارات سحب جنسياتهم للجنة وزارية مختصة لم تجتمع إلا ثلاث مرات في عهد حكومة الرئيس عبدالله النسور