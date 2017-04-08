استدارة أردنية تجاه سوريا : الملك يتحدث عن ضرورة رحيل الاسد والخارجية ترحب بضربة واشنطن

تتجلى الاستدارة الاردنية في الموقف من النظام السوري في تصريح وزير الاعلام الدبلوماسي الدكتور محمد المومني والذي كرر ما قاله وزير الخارجية القوي ايمن الصفدي عن كون الضربة الأمريكية في سوريا هي “رد مناسب وضروري”.

الموقف الأردني قبيل ماعُرف بـ “مجزرة خان شيخون”، وتحديدا خلال التحضيرات للقمة العربية كان شديد النعومة، ما ظهر كأنه مغازلة وتقرّب لنظام الرئيس السوري بشار الاسد، وهو ما اعتبرته عمان في ذلك الوقت بأنه سير مع التيار الذي كان فيه الكثير من الهدوء في الجوار السوري.

في ذلك الوقت (أي وقت القمة العربية) بدأت عمان محاولات حثيثة لاستخراج قرار من الدول العربية بإعادة النظر بتجميد سوريا، كما اتخذت خطوات بدا انه تم الاتفاق عليها مع الجوار الروسي ومع المصريين الذين يقفون مؤخرا بقوة مع النظام السوري وغيره.

الأردن خلال الاسبوعين الماضيين ارسل سلسلة من الرسائل باعتباره “رئيسا للقمة العربية” وهو الامر الذي خرجت فيه عمان من عباءتها بصورة جزئية، بهدف توسيع مظلّتها لتتسع لكل الدول العربية بما فيها كل الدول التي تختلف معها في الفكر والسياسة، وهنا على رأسها النظام السوري.

الوضع المذكور، ترجمه الاردن بكل المظاهر المطلوبة من أحاديث مع الدول العربية بهدف تخفيف النقد على النظام السوري وترك مقعد دمشق فارغا وعلم النظام السوري مرفوعا عليه، إلى جانب الحديث التكرر عن النظام السوري باعتباره ممثلا في الجلسات وفي المقترحات. طبعا ذلك كله الى جانب المزيد من التنسيق مع دمشق وخروج ضربة جوية من الاراضي الاردنية بالتنسيق مع دمشق وموسكو، وهنا لا ينتهي الحديث عن جنرالات من الجانبين في دمشق وعمان.

موقف الاردن تجاه الأزمة السورية كان شديد الحذر، وهو ما لم يُعزى فقط الى كون عمان ترأس القمة العربية فحسب، بل أيضا الى ضبابية المشهد الامريكي بعد ادارته من قِبل الجمهوري المتعصب دونالد ترامب أمام المسؤولين الاردنيين.

أما الموقف الحالي فقد بدا وكأن عمان فيه تحاول الفصل الجزئي بين الجانب الروسي وذلك السوري، وهو ما ظهر في تصريح ملك الاردن بأن “الاسد ليس ضروريا لروسيا” وهو يصنف الرئيس السوري ضمن من ارتبطت اسماؤهم بالدماء، ليليه ما قاله الصفدي عن كون الضربة الأمريكية لسوريا “ضرورية ومناسبة”.

تزامن “خان شيخون” وأحداثها مع زيارة ملك الاردن عبد الله الثاني الاستثنائية الى الولايات المتحدة طبعا ساهمت في “تعديل” الموقف الأردني بصورة أكبر، وهنا على ما يبدو فإن توافقا أمريكيا أردنيا على أرفع مستوى تم في البيت الأبيض بخصوص مستقبل سوريا وكيفية التعامل مع النظام السوري.

عاهل الأردن وفي مقابلة صحفية ليل الخميس الجمعة قال صراحة انه “لا يعتقد أن روسيا متمسكة ببقاء بشار. فالمنطق يقتضي بأن شخصاً ارتبط بسفك دماء شعبه من الأرجح أن يخرج من المشهد”، تصريح كهذا من عاهل الاردن اظهر سلفا ان موقف الاردن من النظام السوري ما عاد هو نفسه ذلك الذي ظهر خلال فترة انعقاد القمة العربية، كما ظهر الموقف وما تلاه كتأكيد على عدم خسارة الجانب الروسي بالضرورة مع إدانة النظام السوري بصورة غير مباشرة.

طبعا الادانة قرأتها روسيا باعتبار ان الاردن وسط قفزة الى الحضن الامريكي الذي ينفصل عن موسكو مع الضربة الاخيرة على سوريا، من هنا يمكن تفسير تعليق الخارجية الروسية لاتفاقية السلامة الجوية مع أميركا في الأجواء السورية، والتي كانت حددت عمّان مركزا لتنسيق العمليات.

روسيا بذلك تضرب العصفورين الأردني والأمريكي بحجر واحد، بينما تصر عمان في تصريحاتها على الابتعاد عن الجانبين الروسي وحتى الايراني وتصر على حصر تصريحاتها بالنظام السوري. طبعا تجميد روسيا للاتفاق بدا تصعيدا ضد واشنطن بصورة اكبر بكثير منه تجاه عمان، خصوصا والاخيرة تستعد اليوم للتوجه لمحادثات جنيف واستانا المقبلة لمحاولة ايجاد حل توافقي سياسي للازمة السورية، وفق مقابلة عاهل الاردن ذاتها مع صحيفة واشنطن بوست.

طبعا تحاول عمان الحفاظ على مكتسباتها من الفترة الاخيرة، خصوصا تلك المتعلقة ببعض الدفء مع الروس والهدوء مع الايرانيين، بينما تستعيد محورها تماما (الامريكي- السعودي)، وهنا لا داعي للخوض في تفاصيل الغزل الشديد والاحتفاء الذي قدمته عمان للسعودية حين زارها الملك سلمان بن عبد العزيز قبيل القمة العربية.

بكل الأحوال، تدرك عمان تماما اليوم أنها لن تسلم من تبعات خطوة مثل التي اتخذتها في ترحيبها بالضربة الامريكية خصوصا من الجانب الروسي الذي اتخذ مباشرة خطوة على حساب علاقاته مع الاردن، الا انها (أي عمان) تعتبر ان ثمن الموقف هو بالتأكيد ما تستطيع احتماله، خصوصا وهي تشعر انه تم التغرير بها بعدما دخلت في مفاوضات استانا بهدف وقف الدماء والقتال، وخذلتها الضربة على خان شيخون وتبعاتها.