اسئلة حول غياب الامير علي بن الحسين عن احتفال الاستقلال وتذكّره جدّيه

غاب الامير علي بن الحسين عن الاحتفالات الخاصة بعيد الاستقلال في بلاده الخميس كما لم تظهر زوجته الاميرة ريم، الامر الذي اتبعه الامير النجم والمعروف بنشاطاته الرياضية بتغريدة على موقع تويتر تحدث فيه عن جدّيه الملك طلال بن عبد الله وجدّه لامه بهاء الدين طوقان.

ونشر الامير علي بن الحسين الاخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني صورة لجده الملك طلال بن عبدالله وجده من والدته بهاء الدين طوقان، معلّقا عليها بقوله ‘جدي الملك المؤسس عبدالله الأول الذي قاد استقلالنا وجدي بهاء الدين طوقان، احد رموز الاستقلال، رحمهما الله’.

وتساءل ناشطون عن السبب الذي جعل الامير علي ينشر الصورة المذكورة ولا يحضر الاحتفال. والامير علي شقيق الاميرة هيا زوجة الامير محمد بن راشد، وهما ابنا الملكة المرحومة علياء طوقان.