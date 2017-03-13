احمد الدقامسة تحت الحراسة المشددة ومكان اقامته سر

قال سيف، نجل احمد الدقامسة ، إن أمري الوضع الصحي، ومكان إقامة والده، سيبقيان سرا، في الأيام القادمة.

وذكر سيف في تصريح لموقع “خبرني” المحلي في الأردن، أن المكان الذي يبيت فيه والده ليلا، غير معروف إلا لدائرة ضيقة من الأسرة، وعليه حراسة أمنية مشددة.

وأوضح أن عائلة احمد الدقامسة ، فضلت أن يقيم بمكان “غامض”، حفاظا على حياته.

وبيّن سيف، أن والده سيزور الطبيب قريبا، للاطمئنان عن صحته الجسدية، لكن الأمر سيبقى سرا، حتى عن المقربين في العائلة.

وأشار إلى أن والده، يعاني من السكري والضغط، ويتناول أدوية خاصة.

وأفرجت الأجهزة الأمنية، عن الدقامسة، ليل السبت الأحد، بعد انقضاء حكم المؤبد، مع الأشغال الشاقة (مدة 20 عاما).

من هو احمد الدقامسة ؟

احمد الدقامسة (7 مارس 1972 في إربد) هو جندي أردني سابق خدم في حراسة الحدود الأردنية. اشتهر بعد اطلاقه النار على مجموعة من الفتيات الإسرائيليات بسبب استهزائهن به أثناء صلاته قرب الباقورة في 12 مارس 1997. وبقي مسجوناً في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو قرب مدينة المفرق حيث قضى عقوبة السجن المؤبد لفترة وصلت إلى عشرين عاما، وأفرج عنه ليلة الأحد الموافق 12 مارس 2017.

في عام 2008 ناشدت سبعون شخصية أردنية الملك عبد الله الثاني العفو عنه وفي عام 2011 وصف وزير العدل الأردني الجندي دقامسة بالبطل.

وفي 12 مارس 2014 رداً على اغتيال القاضي رائد زعيتر، قرر مجلس النواب الأردني وبالإجماع الطلب بالإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة.

ومنع وفد من الحركة الإسلامية من زيارة الجندي احمد الدقامسة في 29\7\2014 للمعايدة عليه بعيد الفطر ، وذلك عقابا له على اضرابه عن الطعام قبل أشهر للمطالبة بالإفراج عنه.

ولد الدقامسة في قرية إبدر شمال محافظة إربد في شمال الأردن. التحق بالجيش الأردني في سنة 1987، وكان عمره آنذاك 15 عاماً. بعد خدمته لمدة وصلت 10 سنوات، قام باطلاق الرصاص في منطقة الباقورة على مجموعة من الفتيات الإسرائيليات قتل مُنهنّ 7 فتيات، ليتم تسريحه من الجيش واعتقاله ومحاكمته عسكرياً بالسجن المؤبد.