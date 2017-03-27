اتفاق صامت: الجنرال السجين خارج أي ترتيبات ل”العفو العام”

قال موقع “جفرا نيوز” نقلا عن مصادر موثوقة أن أي ترتيبات حكومية برلمانية لملف العفو العام ستشمل التأكيد على أن مرتكبي الجرائم الاقتصادية الواقعة على المال العام لن تكون مشمولة بمشروع القانون الذي أرسله مجلس النواب إلى الحكومة.

وسط توقعات بوجود إرادة برلمانية قوية لتمريره، وهو ما يعني أن مدير المخابرات السابق الجنرال محمد الذهبي لن يكون مشمولا بالعفو العام إن تقرر رسميا.

وأظهرت الدولة خلال الأشهر القليلة المقبلة رفضها التام لأية تسوية على حساب المال العام في موضوع الجنرال الذهبي، رغم وجود وساطات عائلية متكررة في هذا الإطار، إلا أن الدولة كانت ترفض أي تعاط في هذا الموضوع خارج الإطارات القانونية.