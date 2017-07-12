اتفاقية شراكة بين ZMission لخدمات تكنولوجيا المعلومات وشبكة “ادزانس” الأكاديمية

وقّعت شركة المهمة لخدمات تكنولوجيا المعلومات (ZMission) -التي تم تأسيسها بالشراكة ما بين شركة زين ومجموعة المناصير-، اتفاقية شراكة مع شبكة التواصل الأكاديمية الإلكترونية “ادزانس”، لتصبح بموجبها ZMission شريكاً في الموقع الإلكتروني EDZANCE.com، ووقّع الاتفاقية عن شركة ZMission مديرها العام يوسف أبو مطاوع، وعن شبكة “ادزانس” مؤسسها علاء غنيم.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية من قبل شركة ZMission، انسجاماً مع أهدافها التي تأسست من أجلها، والتي تتمثّل في دعم وتطوير المشاريع الريادية وتسويقها محلياً وإقليمياً، عبر تبنّي مشاريع قائمة أو أفكار ريادية بحاجة للدعم، لتخرج إلى حيز الوجود، حيث تهدف الشركة إلى بناء مجموعة من الشراكات الاستراتيجية المحلية والإقليمية والتعاون مع كافة الأطراف المعنية بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة بإنجاح بيئة ريادة الأعمال والتركيز على إثراء دورها في دعم الابتكار، والتميّز للقطاعات المختلفة، وذلك من خلال استغلال التطوّر التكنولوجي الهائل، وزيادة نسبة انتشار شبكة الإنترنت والاعتمادية عليها، إلى جانب انتشار الهواتف الذكية، وزيادة الحاجة لدخول حلول مبتكرة تكنولوجية جديدة، وليكون للشركة دور أساسي في خلق البيئة المحيطة بريادة الأعمال من خلال تسخير الإمكانات المتاحة وتوفير الدعم اللازم عبر تطوير البرامج أو التطبيقات، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات وتوفير فرص التسويق والانتشار.