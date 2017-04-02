اتفاقية شراكة بين زين وHelloWorldKids لتدريب الأطفال على البرمجة

وقّعت شركة زين وشركة إحترام العقل للإستشارات التكنولوجية والتدريب (HelloWorldKids) المتخصصة في تعليم الأطفال على برمجة الحاسوب، اتفاقية شراكة تنص على إقامة نادي لطلاب المدارس الحكومية ومدارس الأونروا ضمن الفئة العمرية من 9 إلى 11 عام في محافظتي الزرقاء والعقبة.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة والمدير العام لشركة إحترام العقل للإستشارات التكنولوجية والتدريب (HelloWorldKids) حنان خضر في مقر شركة زين الأردن.

وبموجب الإتفاقية، سيقوم النادي بتدريب الطلبة على المستوى الأول من برنامج (HelloWorldKids)، حيث سيحرص المدربين المعتمدين على إعطاء 22 ساعة تدريبية في مجال البرمجة، كما سيتم العمل على تطوير مهارات الطلبة في مجال البرمجة ليتمكنوا من المشاركة في المسابقة الوطنية التي ستقام في نهاية شهر نيسان من العام الحالي، ليتنافسوا مع أقرانهم من الأندية الأخرى والمدارس الخاصة المشارِكة بهذه المسابقة.

وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة ضمن استراتيجية زين في ترك بصمات واضحة في خارطة البيئة الريادية الأردنية، والمساهمة في دعم قطاع الريادة، وذلك من خلال الارتقاء بكفاءات الشباب الأردني وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وتعزيزها في كافة المجالات، وتسليط الضوء على الطاقات المتجدّدة للطلبة وتوجيهها نحو الابتكار والإبداع، بهدف إيجاد مشاريع ناشئة تواكب العصر المعرفي والرقمي الجديد.

يجدر بالذكر أن برنامج HelloWorldKids هو الأول من نوعه في المنطقة في مجال تعليم الأطفال من الفئة العمرية 8-12 سنة برمجة الحواسيب والهواتف الذكية، ويتكوّن البرنامج من عدة مستويات تدريبية تتدرج من مستوى المبتدئ حتى يصل الطالب إلى التمكّن من أنواع البرمجة المختلفة، حيث يشتمل على تعليم كيفية برمجة تطبيقات الحاسوب، برمجة الويب، وتطبيقات الأجهزة الذكية بالإضافة إلى التعرّف على مبادئ الريادة.