إطلاق المرحلة الأولى لإتاحة خدمة “زين كاش” في نقاط بيع “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”

مواكبةً للتطور الكبير الذي تشهده المملكة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات في الآونة الأخيرة، أطلقت شركة زين المرحلة الأولى لإتاحة “زين كاش”، خدمة المحفظة الإلكترونية المفعّلة على أجهزة الهاتف النقّال، في نقاط البيع التي تستخدم أجهزة الدفع (POS) التي توفرها “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”، الشركة الرائدة في توفير خدمات الدفع الإلكتروني المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط، والمكوّنة من نخبة من البنوك المحلية والإقليمية.

وكانت شركة زين قد وقّعت مؤخراً اتفاقية مع “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS” لتقديم خدمة “زين كاش” عبر أجهزتها نظراً لخبرتها الطويلة في مجال الخدمات والحلول الإلكترونية المبتكرة التي توّفر مستويات استثنائية من الأمن والحماية عند إتمام عمليات الدفع. وجاء توقيع الاتفاقية في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني في المملكة، والتي تتيح للمشترك إمكانية إتمام معاملاته المالية بكل سهولة ويسر باستخدام هاتفه النقال.

وكخطوة أولى، تم إتاحة خدمة “زين كاش في العديد من نقاط البيع التي تستخدم أجهزة الدفع التي توفرها “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”، مثل محلات السوبر ماركت، ومحطات الوقود، والمطاعم، والمحلات التجارية، على أن يتم توفيرها لاحقاً في نقاط البيع كافة المنتشرة في المملكة من خلال المراحل التالية ضمن خطة توسع طرح الخدمة. كذلك، ستتوفر خدمات السحب والإيداع من خلال المحفظة الإلكترونية في بعض النقاط المعتمدة لتعزيز انتشار نقاط النفاذ الخاصــة بالخدمة.

وتتميز خدمة “زين كاش” بكونها آمنة وسهلة الاستخدام، حيث تتم جميع الحركات الإلكترونية المالية بسلاسة وسرية مطلقة، بالإضافة إلى توفير الوقت وتكاليف التنقل للمشتركين. وإلى جانب ذلك، فإنها تسمح لهم بإجراء عمليات الدفع والتحويل من أي مكان، حتى خلال التجوال الدولي.​​​​​

وتأتي إعادة إطلاق “زين كاش” وفقاً للشراكة مع البنك المركزي الأردني عبر الربط على نظام البدالة الوطنية للدفع بالهاتف النقال JoMoPay)) التي أطلقها البنك المركزي ويقوم على تشغيلها والإشراف عليها. وكان البنك المركزي قد أصدر مؤخراً أول تقرير له حول التداول عبر نظام الدفع بالهاتف النقال، مشيراً إلى أن عدد الحركات على نظام الدفع بالهاتف النقال بلغ حتى نهاية أيار من العام الحالي 13498 حركة، في حين وصل عدد حركات الدفع في نهاية عام 2016 حوالي 8181 حركة.