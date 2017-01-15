إطاحة وشيكة بمستشارين في الديوان الملكي.. أحدهما “سوبر”

قالت مصادر موثوقة أن النية تتجه لإحالة عدد كبير من المستشارين في الديوان الملكي إلى التقاعد، فيما لوحظ أن من بين أسماء بعض المستشارين “مستشار رفيع المستوى”، عُيّن حديثا بعد أن أحيل إلى التقاعد، دون أن تتمكن المصادر من معرفة ما إذا كان كل المستشارين سيحالون إلى التقاعد أم أن بعضهم سيجري تعيينه في مواقع أخرى.

ولم يعد التعديل المنتظر في الديوان الملكي الأردني حكرا على عدد من المناصب المتعارف عليها والتي تنصب بمدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، ورئيس الديوان الدكتور فايز الطراونة، لتتجاوز ذلك باتجاه مستشار الملك لشؤون العشائر الشريف فواز عبد الله.

وبدأت بورصة الاسماء لخلافة الرجال الأقوياء الثلاثة بالتداول بين السياسيين من جهة، بينما يتداول بذات التوقيت اسماء “خلفاء” لعدد من الوزراء في الحكومة لتزامن التعديل مع التغييرات الملكية في مؤسسة القصر، والتي بدأت بتعيين الامير هاشم بن الحسين الاخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني خلفا للامير رعد بن زيد ابن عم الملك.

المصدر : جفرا نيوز