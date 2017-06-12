إتهام ستة اعضاء في نادي الوحدات الاردني بـ”إحداث فتنة” و”تعكير صلات الدولة” و”إساءة لرموز الدولة ودول شقيقة”

اتهم مدعي عام محكمة امن الدولة الاردنية ستة اعضاء في الهيئة العامة لنادي الوحدات ب”إحداث فتنة” و”تعكير صلات الدولة” على خلفية شريط فيديو لمسابقة ثقافية اقامها نادي كرة القدم تضمن “إساءة لرموز الدولة ودول شقيقة”، حسبما افاد مصدر رسمي أردني مسؤول.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته ان “مدعي عام محكمة امن الدولة وجه لهؤلاء الاشخاص الستة تهم القيام باعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر و إحداث الفتنة بالاشتراك”.

كما اتهمهم ب”القيام باعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صلاتها بدولة اجنبية بالاشتراك”، حسب المصدر نفسه.

واضاف المصدر ان “المدعي العام قرر واستنادا لاحكام قانون منع الارهاب وقانون العقوبات الاردني توقيفهم جميعا ومن بينهم احد اعضاء مجلس ادارة النادي 15 يوما في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة (سجن جويدة)”.

وكان وزير الشباب الاردني حديثه خريشة اعلن الاحد احالة هؤلاء الاشخاص الستة على محكمة امن الدولة لمتابعة اجراءات التحقيق معهم في ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي والمتضمن “الاساءة لرموز الدولة والدول الشقيقة”.

واوضح ان “الوزارة لن تتهاون ولن تتوانى في تطبيق القوانين والانظمة وانها ستكون حازمة وصارمة مع كل من يخالف القانون”.

وكانت لجنة شكلها نادي الوحدات اتخذت مجموعة من القرارات بخصوص الاشخاص المتورطين في انتاج وتصوير ونشر شريط الفيديو منها “شطب عضويتهم ومنع ترددهم على النادي وانشطته”.

ويظهر شريط الفيديو ومدته ثلاث دقائق قاعة تم فيها تسجيل مصور يسخر من بعض القادة العرب خصوصا من دول الخليج بالاضافة الى الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري الاسبق حسني مبارك.

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كما تظهر في الشريط صور للرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش الابن وهو يصافح بعض قادة دول الخليج.

وتأسس نادي الوحدات في 1956 في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين، وصعد إلى مصاف دوري الدرجة الممتازة عام 1975، وفاز بأول بطولة دوري عام 1980.

وبلغ النادي هذا الموسم نصف نهائي منطقة غرب آسيا في كرة القدم قبل ان يخرج على يد الوحدة السوري، ونصف نهائي كأس الأردن، وحل ثالثا في بطولة الدوري المحلي.